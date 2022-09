Premier Lig'den Kraliçe II. Elizabeth kararı: Maçlar ertelendi!

İngiltere Premier Lig, Kraliçe II. Elizabeth’in ölümü sebebiyle bu hafta sonu oynanacak maçların ertelendiğini açıkladı.

Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünden dolayı Premier Lig’de bu hafta sonu müsabakalar oynanmayacak. Premier Lig yönetimi tarafından yapılan resmi açıklama şöyle:

"Bu sabah yapılan toplantıda, Premier Lig kulüpleri Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth’i saygıyla selamladı. Olağanüstü yaşamını ve ulusa katkısını onurlandırmak ve bir saygı ifadesi olarak, bu hafta sonu Premier Lig maçları, pazartesi akşamı maçı da dahil olmak üzere ertelenecek. Premier Lig İcra Kurulu Başkanı Richard Masters, ’Biz ve kulüplerimiz, majestelerinin ülkemize uzun ve sarsılmaz hizmetini takdir etmek istiyoruz. En uzun süredir hizmet veren hükümdarımız olarak, ilham kaynağı oldu ve adanmış bir yaşamın ardından arkasında inanılmaz bir miras bıraktı. Bu sadece ulus için değil, aynı zamanda dünya çapında ona hayran olan milyonlarca insan için son derece üzücü bir zaman ve onun yasını tutan herkesle birlikteyiz. Yas döneminde Premier Lig fikstürleriyle ilgili daha fazla bilgi zamanı gelince paylaşılacaktır’."

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.