Arjantinli TV sunucusu Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünü şampanya patlatarak kutladı
Arjantin'de bir TV sunucusu, Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında yaşamını yitirmesini canlı yayında patlattığı şampanya ile kutladı.
Arjantin'de TV sunuculuğu yapan gazeteci Santiago Cueno, Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında yaşamını yitirmesini şampanya ile kutladı.
İngiliz gazetesi Metro'nun haberine göre, TV sunucusu, ölüm haberine canlı yayında önce alkış tuttu ardından şampanya patlattı.
Santiago Cueno, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünü "iyi haber" olarak nitelendirdi.
Cuneo ayrıca, "Doğru kişi öldü" ve "Yaşlı kadın sonunda cehenneme gitti" dedi.
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