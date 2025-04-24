Premier Lig'e geri dönebilir... Şampiyon hocanın yerine Jose Mourinho!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 13:42

Güncelleme: 24.04.2025 - 13:42

Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de eleştiriler yönetim ve Jose Mourinho'ya yöneltildi.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki geleceğinin tartışıldığı günlerde Alman basını dikkat çeken bir haber geçti.

NTV Spor'un Bild'den aktardığı habere göre; Championship'te bitime 2 hafta kala İngiltere Premier Lig'e çıkmayı garantileyen Leeds United'ı çalıştıran Daniel Farke ile yolların ayrılacağı belirtiliyor.

Farke'nin Premier Lig bileti alması ve şampiyonluğa koşmasına karşın gelecek sezon takımın küme düşmemesini sağlayacak doğru isim olup olmadığının kulüp içinde tartışıldığı ifade edildi.

Henüz nihai karar verilmese de Daniel Farke'nin gönderilme ihtimaline karşı Leeds United yetkililerinin alternatif arayışlarına başladığı vurgulandı.

Bu bağlamda gündeme gelen isimlerden birinin de Jose Mourinho olduğu haber detayında yer aldı.

Diğer adayın ise an itibarıyla Bournemouth'u çalıştıran Andoni Iraola olduğu aktarıldı.

Daniel Farke daha önce Norwich City ile 2018-19 ve 2020-2021 sezonlarında Championship'te şampiyonluk yaşamış ve takımını Premier Lig'e çıkarmıştı.