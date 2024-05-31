Hull City yeni teknik direktörünü açıkladı!

Liam Rosenior ile yollarını ayıran Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, teknik direktörlük görevine Tim Walter'ı getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 16:41
Hull City yeni teknik direktörünü açıkladı!
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Liam Rosenior ile yollarını ayıran Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu.

Hull City, Hamburg'un eski teknik direktörü Tim Walter'ı takımın başına getirildiğini açıkladı.

Tim Walter

Yapılan açıklamada, ''Tim Walter'ı yeni baş antrenörümüz olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz! Hoş geldin!'' ifadeleri kullanıldı.

Championship'te mücadele eden Hull City, sezonu yedinci sırada noktalamıştı.


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