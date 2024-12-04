Prensipte anlaştılar mı? Anderson Talisca'dan Fenerbahçe yanıtı!
Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye transfer konusunda çıkan iddialar üzerine bir paylaşıma yanıt verdi.
Anderson Talisca, Fenerbahçe ile anlaştığı haberlerini yalanladı.
İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin, "Fenerbahçe, Anderson Talisca ile anlaştı" haberine üzerine Talisca, Instagram üzerinden bir cevap verdi.
"YALAN HABER"
Talisca mesajında "Yalan haber" ibaresini kullandı.
Brezilyalı oyuncunun cevabı şu şekilde:
Etiketler: #anderson talisca #fenerbahçe #transfer
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