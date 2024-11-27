PSG 10 kişi kaldı: Dev maçta kazanan Bayern Münih oldu!
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Bayern Münih, sahasında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçı Bayern Münih, 1-0'lık skorla kazandı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 38. dakikada Kim Min Jae attı.
PSG 10 KİŞİ KALDI
Paris Saint-Germain'de Ousmane Dembele, 56. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, Devler Ligi'nde 9 puana yükseldi. PSG, 4 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih, Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. PSG, ise Salzburg deplasmanına gidecek.
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