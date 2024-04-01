PSG 10 kişi kaldı: Marsilya'yı deplasmanda devirdi!

Yayınlanma: 01.04.2024 - 00:10

Güncelleme: 01.04.2024 - 00:10

Fransa Ligue 1 27. hafta maçında PSG, deplasmanda Marsilya ile karşılaştı.

Orange Velodrome'de oynanan maçı PSG 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Vitinha ve 85. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.

PSG 10 KİŞİ KALDI

PSG'de Lucas Beraldo, 40. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Marsilya'nın 58. dakikada Veretout'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

MBAPPE KENARA GELDİ

PSG'de geleceğiye ilgili kararını henüz açıklamayan Mbappe, 65. dakikada oyundan alındı. Fransız yıldız isteksiz bir şekilde kenara geldi.

Alınan bu sonucun ardından PSG puanını 62 yaptı ve zirvedeki yerini korudu. Marsilya ise 39 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, Lille deplasmanına gidecek. PSG ise Clermont'u ağırlayacak.