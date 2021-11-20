PSG, 10 kişi kaldığı maçta Nantes'ı 3 golle geçti
PSG, 10 kişi kaldığı maçta Nantes'ı 3 golle geçti zirvedeki yerini korudu.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Nantes'ı 3-1 yendi.
Ligue 1'in 14. haftasında Nantes'ı ağırlayan PSG, 2. dakikada Kylian Mbappe, 81. dakikada kendi kalesine Dennis Appiah ve 87. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle galip geldi. Nantes'ın golünü 76. dakikada Randal Kolo Muani kaydetti.
Ev sahibi ekibin kalecisi Keylor Navas, 65. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu arada PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Ligue 1'de çıktığı 6. karşılaşmada ilk golünü attı.
Ligde 37 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Üç haftadır galip gelemeyen Nantes, 18 puanda kaldı.
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- 200 bin liralık soruyu görünce yarışmadan çekildi
- Görevden alma ve yeni atama kararları
- Bu da oldu: Boji'ye kumpas!
- Çaresizlikten canına kıydı!
- Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı
- Tesla çöktü!
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Reuters'tan çarpıcı 'Erdoğan' yorumu
- Korkutan açıklama: Yarım milyon kişi ölebilir