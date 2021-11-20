Volkan Demirel'den Sergen Yalçın açıklaması: Oyunculardan kopuk!
beIN SPORTS yorumcuları Volkan Demirel ve Feyyaz Uçar, siyah-beyazlıların ve Sergen Yalçın'ın performansını değerlendirdi.
Süper Lig'de Beşiktaş'ın kötü gidişi sürüyor. Siyah-beyazlılar deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilerek üst üste 3. mağlubiyetini aldı.
Karşılaşma ardından ardından Volkan Demirel ve Feyyaz Uçar, beIN Süper Lig programında siyah-beyazlıların performansını değerlendirdi.
Volkan Demirel şöyle konuştu:
"Sergen Yalçın çok önemli bir cümle kurdu: 'Bundan önceki maçlarda sorumluluk benim, bu maçta benim değil.’ Oyuncularla ile Sergen Hoca arasında kopukluk hissettim. Yorulduğunu, cümlelerinden ve vücut dilinden anlayabiliyorsunuz. Bazen teknik adamlar, takıma bir şey yapamaz. Mağlubiyetler aşağıya çeker. Herkes ister ama içeride korku olur 'Yine mi kaybedeceğiz korkusu' takımı bu hale getirir."
Feyyaz Uçar şöyle konuştu:
"Beşiktaş kaderine razı... Deplasmanlarda oynadıkları oyundan hoşnut olmamaları gerekirken, tepki vermeyen bir takım izliyoruz.
Batshuayi'nin boşluğu yine doldurulamadı. Welinton'un yaptığı hatalar, önümüzdeki maçlarda göz önünde bulundurulacaktır. Sadece oyuna iyi bir başlangıç var bugün. Bana göre doğru bir açıklama değil. Kötü oyundan skordan yine sen sorumlusun. Oyuncuyla arasında bir sıkıntı yaratabilir bu açıklama."
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