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PSG 8 ismi transfer listesine koydu

PSG 8 ismi transfer listesine koydu

3.06.2025 09:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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PSG 8 ismi transfer listesine koydu

Gelecek sezonun planlamasına başlayan Fransız devi PGS'nin 8 ismi satış listesine koyduğu iddia edildi.

Şampiyonlar Ligi, Ligue 1 ve Fransa Kupası'nda mutlu olan Paris Saint-Germain'de gelecek sezonun planları yapılmaya başlandı.

Fransız devi, 6 futbolcu ile yollarını kesin ayıracak.

Le Parisien'in haberine göre Milan Skriniar, Randal Kolo Muani, Carlos Soler, Mukiele, Asensio, Renato Sanches ile yollar ayrılacak.

Randal Kolo Muani, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılırken, Skriniar Premier Lig ekipleriyle anılıyor.

L'equipe'in haberine göre ise PSG, Gonçalo Ramos ve Kang-In Lee için gelecek teklifleri de değerlendirecek.


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