PSG acımadı! Messi, Mbappe, Neymar üçlüsünden 6 gol

10 Nisan 2022 Pazar, 10:01

Ligue 1'de Paris Saint-Germain, Clermont'un konuğu olurken başkent devi süper yıldızlarıyla farka koştu.

Sahadan 6-1 galibiyetle ayrılan Paris Saint-Germain'de goller Kylian Mbappe ve Neymar'dan geldi. Her iki oyuncu da üçer golle geceyi hat-trick yaparak tamamladı.

Lionel Messi, Clermont deplasmanında gol sevinci yaşayamadı ancak Arjantinli yıldız da asist hat-trick'i yaptı. Üç golün asisti, Messi'den geldi.

Clermont'un PSG karşısındaki tek golünü ise Jodel Dossou kaydetti.

Bu sonucun ardından lider PSG 71 puana ulaştı. Fransız ekibi bitime 7 hafta kala en yakın rakibinin 15 puan önünde zirvede yer alıyor.

28 puanda kalan Clermont ise 17. sırada ve küme düşme hattının bir basamak üstünde yer alıyor.