PSG acımadı! Messi, Mbappe, Neymar üçlüsünden 6 gol
Paris Saint-Germain, Clermont deplasmanında 6-1 kazanırken Neymar ve Mbappe hat-trick yaptı. Geceyi golsüz kapatan Lionel Messi ise 3 asiste imza attı.
Ligue 1'de Paris Saint-Germain, Clermont'un konuğu olurken başkent devi süper yıldızlarıyla farka koştu.
Sahadan 6-1 galibiyetle ayrılan Paris Saint-Germain'de goller Kylian Mbappe ve Neymar'dan geldi. Her iki oyuncu da üçer golle geceyi hat-trick yaparak tamamladı.
Lionel Messi, Clermont deplasmanında gol sevinci yaşayamadı ancak Arjantinli yıldız da asist hat-trick'i yaptı. Üç golün asisti, Messi'den geldi.
Clermont'un PSG karşısındaki tek golünü ise Jodel Dossou kaydetti.
Bu sonucun ardından lider PSG 71 puana ulaştı. Fransız ekibi bitime 7 hafta kala en yakın rakibinin 15 puan önünde zirvede yer alıyor.
28 puanda kalan Clermont ise 17. sırada ve küme düşme hattının bir basamak üstünde yer alıyor.
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