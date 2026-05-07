Cumhuriyet Gazetesi Logo
PSG Almanya'dan istediğini aldı: Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

PSG Almanya'dan istediğini aldı: Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

7.05.2026 00:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
PSG Almanya'dan istediğini aldı: Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih ile 1-1 berabere kalmasına rağmen toplamda 6-5 kazanarak finale yükselen ekip oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. 

Allianz Arena'da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İlk maçı 5-4 kazanan PSG, toplamda 6-5'lik skorla adını finale yazdırdı.

Fransız ekibine avantajı getiren golü, 3. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. Golün asistini ise Khvicha Kvaratskhelia yaptı.

Image

Ev sahibi Bayern Münih'in tek golü ise 90+4. dakikada Harry Kane'den geldi.

BAYERN MUNİH PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 31. dakikasında Vitinha'nın uzaklaştırdığı top, ceza sahasında Joao Neves'in açık olan eline çarptı. Hakem oyunu devam ettirdi.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Luis Enrique yönetimindeki PSG, 30 Mayıs Cumartesi günü Budapeşte'de oynanacak finalde Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #paris saint-germain #Bayern Münih #uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Arda Turan'dan Crystal Palace maçı açıklaması: 'Asla geri adım atmayacağız'
Arda Turan'dan Crystal Palace maçı açıklaması: 'Asla geri adım atmayacağız' Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Crystal Palace maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Arda Turan, kendi sistemine sadık, iyi bir takımla karşılaşacaklarını ancak finale çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Taraftarlar istifaya davet etmişti: Beşiktaş'tan resmi Sergen Yalçın açıklaması!
Taraftarlar istifaya davet etmişti: Beşiktaş'tan resmi Sergen Yalçın açıklaması! Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kulüpteki geleceği hakkında değerlendirmede bulundu.
Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp: Seride durum 2-1'e geldi!
Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp: Seride durum 2-1'e geldi! Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off turu üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Zalgiris'e 81-78 mağlup oldu.