PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi duyurdu: PSG, İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ı istiyor
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in başkanı Nasser Al-Khelaifi, İngiliz basınına yaptığı açıklamada 2022 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösteren Jude Bellingham ile ilgilendiklerini ifade etti.
Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'in (PSG) başkanı Nasser Al-Khelaifi, İngiliz oyuncu Jude Bellingham'ı transfer etmek istediklerini söyledi.
İngiltere basınına konuşan Başkan Al-Khelaifi, Borussia Dortmund'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun, İngiltere formasıyla 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çok başarılı bir performans sergilediğini ve bu durumdan etkilendiğini dile getirdi.
Bellingham'ın transfer hedeflerinde olduğunu vurgulayan Katarlı Al-Khelaifi, "Onu herkes istiyor, bunu saklayacak değilim. Bir kulübü var ve buna saygı duyuyoruz. Onu kadromuza katmak için öncelikle Borussia Dortmund'la görüşeceğiz. Dürüst olmak gerekirse, İngiltere ona sahip olduğu için çok şanslı. Turnuvanın en iyi oyuncularından biri. İlk Dünya Kupası'nı harika geçiriyor. Sakin, rahat ve kendine güveniyor. Müthiş bir performans" değerlendirmesinde bulundu.
PSG'DEN RONALDO AÇIKLAMASI
Öte yandan, Manchester United ile yollarının ayrılmasının ardından şu an boşta olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgilenmediklerini de belirten Al-Khelaifi, "Kadromuzda Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe gibi üç harika oyuncu var. Ronaldo'nun transferi çok zor. Ona kariyerinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
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