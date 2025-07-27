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PSG'den Donnarumma transferini etkileyecek hamle!

PSG'den Donnarumma transferini etkileyecek hamle!

27.07.2025 11:04:00
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Cumhuriyet Spor
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PSG'den Donnarumma transferini etkileyecek hamle!

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Paris Saint Germain'den Gianluigi Donnarumma'yla ilgilendiği iddia edilmişti. Donnarumma'nın takımdaki geleceği belirsizliğini korurken PSG'den İtalyan kalecinin transfer durumunu etkileyebilecek bir hamle geldi.

Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından Galatasaray'da kaleci transferi için çalışmalar devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımın gündemine gelen son isim Paris Saint-Germain'in yıldızı Gianluigi Donnarumma oldu. PSG ile kontratının son yılına giren Donnarumma'nın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre Paris Saint Germain, Lille'in kalecisi Lucas Chevalier'ye 5 yıllık sözleşme önerdi ve kontrat konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

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Lucas Chevalier

PSG ile Chevalier arasında son detaylarının konuşulduğu ve Lille'le transfer görüşmelerinin başlayacağı belirtildi. Lille'in Lucas Chevalier için 40 milyon Euro'ya yakın bir bonservis talep etmesi bekleniyor.

Fransız kalecinin Lille'den ayrılmasının beklendiği ve yerine geçebilecek isimlerin değerlendirilmeye başlandığı kaydedildi.

DONNARUMMA DETAYI

Paris Saint Germain'in kaleci transferi için Lucas Chevalier ile görüşmesi, Gianluigi Donnarumma'nın takımdan ayrılma ihtimalini güçlendirebilir.

Haberde, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından Donnarumma ve PSG arasında yeni sözleşmeyle ilgili herhangi bir görüşme yapılmadığı belirtildi. Ek olarak geçtiğimiz sezonun tamamlanmasından önce olası bir ayrılıkla ilgili görüşme yapıldığı ifade edildi.

Avrupa'dan birçok takımın transfer durumunu takip ettiği Donnarumma'nın ayrılığı için ilk olarak Lucas Chevalier'in transferinin tamamlanmasının gerektiği vurgulandı.

İlgili Konular: #galatasaray #psg #Gianluigi Donnarumma

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