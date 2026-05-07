İngiliz ekiplerinin radarındaydı: Federico Gatti'den Galatasaray kararı

Trendyol Süper Lig'de bu hafta şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda stoper transfer için rotasını İtalya'ya çevirdi.

JUVENTUS 20-25 MİLYON EURO BEKLİYOR

Tuttosport'un haberine göre; İtalya Serie A devi Juventus, yaz transfer döneminde Gatti'yi elden çıkarmak ve gelir elde etmek istiyor. İtalyan kulübü, Gatti'den gelecek parayı kadroyu yenilemek için kullanmak istiyor.

Torino ekibi, Gatti için 20-25 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli bekliyor.

GALATASARAY'I REDDETTİ

Everton, Crystal Palace, Fulham ve Aston Villa'nın da takip ettiği İtalyan stoperle Galatasaray da ilgilenirken, 27 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılılardan gelen teklifleri reddetti.

Habere göre, Spalletti yönetiminde az sayıda ilk 11'de forma giyen Gatti'nin İngiltere Premier Lig ekiplerinden bir tanesine transfer olması bekleniyor.

Ayrıca Gatti, geçtiğimiz transfer dönemlerinde kendisini kadrosuna katmak isteyen Napoli ve Milan'ın olası yeni hamlelerine karşı da beklemede kalacak.