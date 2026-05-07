Cumhuriyet Gazetesi Logo
İngiliz ekiplerinin radarındaydı: Federico Gatti'den Galatasaray kararı

İngiliz ekiplerinin radarındaydı: Federico Gatti'den Galatasaray kararı

7.05.2026 09:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İngiliz ekiplerinin radarındaydı: Federico Gatti'den Galatasaray kararı

Juventus'un yeni sezonda kadroda düşünmediği ve bonservisini belirlediği İtalyan stoper Federico Gatti'nin, Galatasaray'dan gelen transfer teklifini reddettiği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de bu hafta şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda stoper transfer için rotasını İtalya'ya çevirdi.

JUVENTUS 20-25 MİLYON EURO BEKLİYOR

Tuttosport'un haberine göre; İtalya Serie A devi Juventus, yaz transfer döneminde Gatti'yi elden çıkarmak ve gelir elde etmek istiyor. İtalyan kulübü, Gatti'den gelecek parayı kadroyu yenilemek için kullanmak istiyor.

Torino ekibi, Gatti için 20-25 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli bekliyor.

GALATASARAY'I REDDETTİ

Everton, Crystal Palace, Fulham ve Aston Villa'nın da takip ettiği İtalyan stoperle Galatasaray da ilgilenirken, 27 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılılardan gelen teklifleri reddetti.

Habere göre, Spalletti yönetiminde az sayıda ilk 11'de forma giyen Gatti'nin İngiltere Premier Lig ekiplerinden bir tanesine transfer olması bekleniyor.

Ayrıca Gatti, geçtiğimiz transfer dönemlerinde kendisini kadrosuna katmak isteyen Napoli ve Milan'ın olası yeni hamlelerine karşı da beklemede kalacak.

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #juventus

İlgili Haberler

Napoli'den kiralanmıştı: Galatasaray'dan Noa Lang kararı!
Napoli'den kiralanmıştı: Galatasaray'dan Noa Lang kararı! Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, Napoli'den kiralanan Hollandalı oyuncu Noa Lang'ın kulüpteki geleceği hakkında kararını verdiği ileri sürüldü.
Beşiktaş maçının ardından Berkan Kutlu'dan dikkat çeken açıklama: 'Galatasaray'da alışkanlık olmuştu'
Beşiktaş maçının ardından Berkan Kutlu'dan dikkat çeken açıklama: 'Galatasaray'da alışkanlık olmuştu' Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli futbolcusu Berkan Kutlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Antalyaspor maçı öncesi Galatasaray'da Mertens gelişmesi
Antalyaspor maçı öncesi Galatasaray'da Mertens gelişmesi Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın eski yıldızı Dries Mertens, cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçında stadyumda olacak.