PSG evinde Nantes'e takıldı!
Fransa Ligue 1'in 13. haftasında PSG, konuk ettiği Nantes ile 1-1 berabere kaldı. Bu sezon yenilgisi olmayan PSG, ligde 3. beraberliğini aldı.
Fransa Ligue 1'in 13. haftasında PSG, Nantes'i konuk etti.
Parc des Princes'te oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
PSG'nin golünü 2. dakikada Achraf Hakimi, Nantes'in golünü ise 38. dakikada Matthis Abline kaydetti.
Bu sonuçla birlikte lider PSG, 33 puana ulaştı. Nantes ise puanını 11'e yükseltti.
3. BERABERLİK
Bu sezon yenilgisi olmayan PSG, ligde 3. beraberliğini aldı. Öte yandan PSG'nin 5 maçlık galibiyet serisi, Nantes'in de 4 maçlık mağlubiyet serisi sona erdi.
Ligue 1'de bir sonraki hafta PSG, AJ Auxerre'ye konuk olacak. Nantes ise Rennes'i konuk edecek.
Etiketler: #psg #Nantes #Fransa Ligue 1
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