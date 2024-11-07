Atletico Madrid, PSG'yi 90+3'te devirdi!
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Paris Saint-Germain, Atletico Madrid'i konuk etti.
Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.
Hızlı başlayan mücadelede ilk golü Paris Saint-Germain, 14. dakikada Warren Zaire-Emery ile kaydetti. Dakikalar 18. gösterirken ise Atletico Madrid'de Nahuel Molina, takımına beraberliği getiren golü attı.
İlk yarının 1-1 berabere tamamlandığı maçta uzun bir süre gol sesi çıkmadı. Dakikalar 90+3'ü gösterirken Atletico Madrid'de Angel Correa sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
Atletico Madrid'in 2-1 galip gelmesinin ardından İspanyol ekibi 7 puana ulaştı. PSG ise 4 puanda kaldı.
PSG'DEN 'ÖZGÜR FİLSİTİN' PANKARTI
Öte yandan PSG taraftarları, mücadele öncesi "Özgür Filistin" pankartı açtı.
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında PSG, Bayern Münih'e konuk olacak. Atletico Madrid ise deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacak.
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