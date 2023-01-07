PSG, Fransa Kupası'nda son 32 turuna yükseldi
Fransa Kupası'nda Paris Saint-Germain, Chateauroux ile kozlarını paylaştı. Kritik maçı PSG 3-1 kazandı ve adını son 32 turuna yazdırdı.
Fransa Kupası'nda Chateauroux'yu 3-1 yenen Paris Saint-Germain (PSG), son 32 turuna kaldı.
PSG'ye turu getiren golleri 13. dakikada Hugo Ekitike, 78. dakikada Carlos Soler ve 90+2. dakikada Juan Bernat attı.
Chateauroux'un tek golünü 37. dakikada Natanael Ntolla kaydetti.
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