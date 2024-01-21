PSG Fransa Kupası'nda zorlanmadan tur atladı!

Paris Saint-Germain, Fransa Kupası son 32 turunda deplasmanda karşılaştığı Orleans Loiret'i 4-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 09:18
PSG Fransa Kupası'nda zorlanmadan tur atladı!
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Fransa Kupası son 32 turunda Paris Saint-Germain, Ulusal Lig ekiplerinden Orleans Loiret'e konuk oldu. PSG, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 16 ve 63. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe, 72. dakikada Goncalo Ramos ve 88. dakikada Senny Mayulu attı. Orleans Loiret'in tek golü 86. dakikada Nicolas Saint Ruf'tan geldi.

Bu sonucun ardından Paris Saint-Germain, Fransa Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Orleans Loiret ise kupaya veda etti.


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