Son Dakika: Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Yayınlanma: 20.01.2024 - 16:07

Güncelleme: 20.01.2024 - 16:27

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giymeyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde: