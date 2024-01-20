Son Dakika: Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giymeyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de kadroda yer aldı.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:
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