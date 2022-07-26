PSG, Fransız sağ bek Nordi Mukiele'yi transfer etti
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain (PSG) RB Leipzig'in gözde isimlerinden Nordi Mukiele'yi transfer etti. Fransız sağ bek yeni kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fransa Ligue 1'de mücadele eden Paris Saint-Germain (PSG) yıldızlar topluluğuna yeni bir isim daha kattı. Fransız ekibi, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig forması giyen Nordi Mukiele'yi renklerine bağladı. PSG, sağ bek oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Nordi Mukiele için uzun süredir girişimlerini sürdüren PSG, ülke basınında yer alan haberlere göre Alman temsilcisine 10 milyon Euro ve bonus ödeyecek.
#WelcomeNordi— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 26, 2022
@NordiMukiele pic.twitter.com/pwzOt52PxK
2018 yazında Montpellier'den 16 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olan Mukiele geçen sezon 38 resmi maçta 2 gol ve 4 asiste imza attı.
2021'de milli olan futbolcu şu ana kadar Fransa formasını 1 kez sırtına geçirdi.
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