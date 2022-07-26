PSG, Fransız sağ bek Nordi Mukiele'yi transfer etti

26 Temmuz 2022 Salı, 18:52

Fransa Ligue 1'de mücadele eden Paris Saint-Germain (PSG) yıldızlar topluluğuna yeni bir isim daha kattı. Fransız ekibi, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig forması giyen Nordi Mukiele'yi renklerine bağladı. PSG, sağ bek oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Nordi Mukiele için uzun süredir girişimlerini sürdüren PSG, ülke basınında yer alan haberlere göre Alman temsilcisine 10 milyon Euro ve bonus ödeyecek.

2018 yazında Montpellier'den 16 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olan Mukiele geçen sezon 38 resmi maçta 2 gol ve 4 asiste imza attı.

2021'de milli olan futbolcu şu ana kadar Fransa formasını 1 kez sırtına geçirdi.