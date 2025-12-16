Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: 'Beni satmak istediler'

16.12.2025 16:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen 31 yaşındaki Portekizli oyuncu Bruno Fernandes, ülkesinin basınına konuştu.

Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes, Portekiz televizyonu Canal 11'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Manchester United'dan ayrılabileceğini dile getiren Portekizli yıldız, "Kulübe 'Gitmek istiyorum, antrenmana çıkmak istemiyorum. 20 ya da 30 milyon Euro'ya gideyim ki diğer tarafta daha fazla kazansınlar' diyebilirdim. Ama bunu hiç yapmadım. Kendimi böyle bir pozisyonda hiç görmedim, çünkü kulübe duyduğum sevginin karşılıklı olduğunu hissediyordum" ifadelerini kullandı.

"BENİ GÖNDERMEK İSTEDİLER"

Fernandes, "Kulübün beni göndermek istediğini düşünüyorum, bu benim kafamda net. Bunu yöneticilere de söyledim ama bence bu kararı alacak cesareti gösteremediler. Kalma kararı aldım ve bunda ailevi nedenler de etkiliydi ama en önemlisi kulübü gerçekten seviyorum" açıklamasını yaptı.

Ruben Amorim ile yaptığı konuşmanın kalmasında etkili olduğunu dile getiren Portekizli yıldız, "Ancak kulüp cephesinden bana yansıyan duygu biraz şuydu: 'Gidersen, bizim için çok da sorun olmaz'. Bu beni çok incitiyor. Hatta incitmekten de öte, üzüyor. Çünkü benimle ilgili eleştirilecek hiçbir şey yok. Her zaman hazırım, iyi ya da kötü fark etmez, her zaman oynarım. Elimden gelenin en iyisini veririm. Sonra etrafına bakıyorsun; kulübü bu kadar sahiplenmeyen, bu kadar savunmayan oyuncular var. İşte bu insanı gerçekten üzüyor" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Portekizli oyuncu bu sezon 17 maçta forma giyerken 5 gol ve 7 asist kaydetti.

İlgili Konular: #premier lig #manchester united #bruno fernandes

