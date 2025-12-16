Borussia Dortmund'da 'sevgili' krizi: Ayrılmak istiyor!

Alman kulüp Borussia Dortmund, Karim Adeyemi'nin geleceğiyle ilgili sürpriz bir krizle karşı karşıya kaldı.

Bild'de yer alan habere göre; Adeyemi'nin yeni sözleşme imzalamaması ve ayrılık düşüncesinin futbol performansı ya da saha içindeki durumlarla bağlantılı olmadığı ortaya çıktı.

DORTMUND'DA YAŞAMAKTAN MUTSUZ

Kararın arkasında, Adeyemi'nin kız arkadaşının "Büyük bir Avrupa şehrinde yaşamak istiyorum" yönündeki talebinin bulunduğu, Dortmund'da yaşamaktan mutsuz olduğu ifade edildi.

23 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatma görüşmeleri yapan Dortmund yönetiminin ise bu gelişmenin ardından masadan geçici olarak kalktığı ve görüşmeleri durdurduğu kaydedildi.