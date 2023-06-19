PSG kalecisi Sergio Rico'dan iyi haber!
Ülkesi İspanya'da bir at kazası sonucu kafa travması geçiren ve yoğun bakıma alınan PSG kalecisi Sergio Rico'dan iyi haber geldi. Tecrübeli kalecinin eşi Alba Silva, Rico'nun komadan çıktığını ve bilincinin yerine geldiğini söyledi.
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain (PSG) kalecisi Sergio Rico, ampiyonluk sonrası gittiği ülkesi İspanya'da bindiği attan düşerek kafa travması geçirdi ve hastaneye kaldırılmıştı.
Durumu ciddi olduğu belirtilen İspanyol file bekçisinin yoğun bakıma alınmıştı.
28 Mayıs'tan beri yoğun bakımda bulunan Sergio Rico, komadan çıktı. İspanyol file bekçisinin eşi Alba Silva, Sevilla'da bulunan Virgen del Rocio hastanesinde yatan Rico'nun bilincinin yerine geldiğini açıkladı.
TEPKİ VERMEYE BAŞLADI
Sporx'in derlediği habere göre, İspanyol kanalı Telecinco'ya konuşan Alba Silva şunları kaydetti:
"Sonunda tünelin ucunu görüyoruz. Adım adım ilerliyoruz. En başından beri onun bu durumdan kurtulacağını biliyordum. Çünkü o bir şampiyon."
Ayrıca Alba Silva, Rico'nun kendisine tepki verdiğini de sözlerine ekledi.
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