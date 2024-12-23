PSG, Lens'i penaltılarda eledi!

Fransa Kupası son 64 turunda Paris Saint-Germain, normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlanan maçın penaltı atışlarında Lens'i yenerek son 32 turuna kaldı.

PSG, Lens'i penaltılarda eledi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 11:16

Fransa Kupası son 64 turunda Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain, normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlanan maçın penaltı atışlarında Will Still'in ekibi Lens'i yenerek son 32 turuna kaldı.

Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresinin 66. dakikasında Lens adına Mbala N'Zola sahneye çıkarken, 70. dakikada Gonçalo Ramos Paris Saint-Germain'

Penaltı atışlarında rakibini 4-3 mağlup eden Paris Saint-Germain adını son 32 turuna yazdırırken, Lens kupaya veda etmiş oldu.

Lens'te Mbala N'Zola ve Andy Diouf penaltı atışlarından yararlanamadı.


Etiketler: #Fransa Kupası #paris saint-germain #Lens

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