PSG, Lyon karşısında 3 puanı 3 golle aldı!
Fransa Ligue 1 15. hafta maçında lider PSG, sahasında Lyon'u 3-1 mağlup etti.
Fransa Ligue 1 15. hafta maçında lider PSG, sahasında Lyon ile karşılaştı. Parc des Princes'te oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Ousmane Dembele, 14. dakikada penaltıdan Vitinha ve 88. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti. Lyon'un tek golü 40. dakikada Mikautadze'den geldi.
KÖTÜ SERİYE SON VERDİ
Son iki maçta Nantes ve Aj Auxerre ile berabere kalan Luis Enrique'nin takımı, 2 maçlık kötü serisine son verdi. Lyon'un ise 9 maçlık yenilmezlik serisi bu mağlubiyetle son buldu. Bu sonucun ardından lider PSG, puanını 37'ye çıkardı. Lyon ise 25 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında PSG, Monaco ile karşılaşacak. Lyon ise Montpellier ile oynayacak.
Etiketler: #psg #lyon #Fransa Ligue 1
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