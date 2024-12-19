PSG, 6 gollü maçta Monaco'yu devirdi!

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında PSG, Monaco'yu 4-2'lik skorla mağlup etti.

PSG, 6 gollü maçta Monaco'yu devirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 09:32

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Monaco ile PSG karşı karşıya geldi. 

Stade Louis-II'de oynanan maçta PSG, Monaco'yu 4-2'lik skorla mağlup etti.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri Desire Doue, Ousmane Dembele (2) ve Gonçalo Ramos kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte 3 maç sonra ilk kez yenilen Monaco'nun gollerini Ben Seghir ve Embolo attı.

bu sonuçla birlikte PSG, 40 puanla 1. sıradaki yerine korurken, Monaco 30 puanla 3. sırada yer aldı.


Etiketler: #psg #monaco #Fransa Ligue 1

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