PSG, 6 gollü maçta Monaco'yu devirdi!
Fransa Ligue 1'in 16. haftasında PSG, Monaco'yu 4-2'lik skorla mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Monaco ile PSG karşı karşıya geldi.
Stade Louis-II'de oynanan maçta PSG, Monaco'yu 4-2'lik skorla mağlup etti.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri Desire Doue, Ousmane Dembele (2) ve Gonçalo Ramos kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 3 maç sonra ilk kez yenilen Monaco'nun gollerini Ben Seghir ve Embolo attı.
bu sonuçla birlikte PSG, 40 puanla 1. sıradaki yerine korurken, Monaco 30 puanla 3. sırada yer aldı.
Etiketler: #psg #monaco #Fransa Ligue 1
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