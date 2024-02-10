PSG - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 10.02.2024 - 11:00

Güncelleme: 10.02.2024 - 11:00

Fransa Ligue 1'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Paulo Fonseca'nın ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.

PSG - LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

PSG - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

PSG, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Strasbourg'u 2-1 mağlup etmişti.

Lille ise kendi sahasında ağırladığı Clermont maçından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.