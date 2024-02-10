PSG - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain (PSG), Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında kendi sahasında Lille ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Paulo Fonseca'nın ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.
PSG - LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
PSG - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Strasbourg'u 2-1 mağlup etmişti.
Lille ise kendi sahasında ağırladığı Clermont maçından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'