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Botafogo, PSG'yi tek golle devirdi!

Botafogo, PSG'yi tek golle devirdi!

20.06.2025 09:26:00
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Cumhuriyet Spor
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Botafogo, PSG'yi tek golle devirdi!

Botafogo, FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında PSG'yi 1-0 mağlup etti.

FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası  B Grubu ikinci maçında Brezilya ekibi Botafogo, Fransa Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile karşı karşıya geldi.

Rose Bow Stadyumu'nda oynanan maçı Botafogo, 1-0'lık skorla kazandı.

Botafogo'ya galibiyeti getiren golü dakika 36'da Igor Jesus kaydetti.

Botafogo forması giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Alex Telles, mücadeleye ilk 11'de başladı. 68. dakikada yerini Santiago Rodriguez'e bıraktı.

Bu sonuçla Botafogo, puanını 6'ya yüskeltti. PSG, 3 puanda kaldı.

PSG, Bir sonraki maçında Seattle Sounders ile, Botafogo, Atletico Madrid ile karşılaşacak.


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