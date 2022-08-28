PSG - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor'un grubunda yer alan Monaco'yu kendi sahasında ağırlayacak.
Ligue 1'de dördüncü hafta heyecanı devam ediyor.
Son şampiyon Paris Saint-Germain, kendi sahasında Monaco'yu ağırlayacak.
Saat 21:45'te başlayacak zorlu mücadele beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG, ligin üçüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Lille'i 7-1'lik skorla mağlup etmişti.
Monaco ise kendi sahasında ağırladığı Lens'e 4-1 mağlup olmuştu.
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