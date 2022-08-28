PSG - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor'un grubunda yer alan Monaco'yu kendi sahasında ağırlayacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2022 Pazar, 12:22
PSG - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Ligue 1'de dördüncü hafta heyecanı devam ediyor.

Son şampiyon Paris Saint-Germain, kendi sahasında Monaco'yu ağırlayacak.

Saat 21:45'te başlayacak zorlu mücadele beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

PSG, ligin üçüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Lille'i 7-1'lik skorla mağlup etmişti.

Monaco ise kendi sahasında ağırladığı Lens'e 4-1 mağlup olmuştu.


Ligue 1 psg paris saint-germain monaco uefa avrupa ligi trabzonspor

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler