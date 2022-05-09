Ligue 1 şampiyonu PSG, peş peşe 3. beraberliğini aldı

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:08

Ligue 1'de şampiyonluğu garantileyen PSG, haftaya 14. sırada başlayan Troyes'ı ağırladı.

PSG, Marquinhos'un 6 ve Neymar'ın (penaltıdan) 25. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. Fakat Troyes, Ugbo'nun 30 ve Tardieu'nün (penaltıdan) 49. dakikadaki golleriyle sahadan bir puanla ayrıldı.

Ligde art arda 3. beraberliğini alan PSG, 80 puana ulaştı.

CENGİZ ÜNDERLİ MARSİLYA 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Puan tablosunun 2. sırasındaki Marsilya ise küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Lorient'a konuk oldu.

Dieng'in 39, Guendouzi'nin 48 ve Gerson'un 67. dakikadaki golleriyle maçı 3-0 kazanan Marsilya, puanını 68'e yükseltti.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika oynadı.