Ligue 1 şampiyonu PSG, peş peşe 3. beraberliğini aldı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 36. haftasında, Paris Saint-Germain (PSG) ile Troyes berabere kaldı. Bu skorla PSG, üst üste üç maçtan beraberlik ile ayrılmış oldu.
Ligue 1'de şampiyonluğu garantileyen PSG, haftaya 14. sırada başlayan Troyes'ı ağırladı.
PSG, Marquinhos'un 6 ve Neymar'ın (penaltıdan) 25. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. Fakat Troyes, Ugbo'nun 30 ve Tardieu'nün (penaltıdan) 49. dakikadaki golleriyle sahadan bir puanla ayrıldı.
Ligde art arda 3. beraberliğini alan PSG, 80 puana ulaştı.
CENGİZ ÜNDERLİ MARSİLYA 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
Puan tablosunun 2. sırasındaki Marsilya ise küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Lorient'a konuk oldu.
Dieng'in 39, Guendouzi'nin 48 ve Gerson'un 67. dakikadaki golleriyle maçı 3-0 kazanan Marsilya, puanını 68'e yükseltti.
Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika oynadı.
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