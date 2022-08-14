Ligue 1'de PSG, Montpellier'i 5 golle geçti!
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ikinci haftasında Paris Saint-Germain (PSG), kendi evinde ağırladığı Montpellier'i 5-2 mağlup etti.
Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Montpellier'yi 5-2 yendi.
Ligue 1'in ikinci haftasında PSG'ye Montpellier karşısında galibiyeti getiren golleri, 39. dakikada Falaye Sacko kendi kalesine, ilki penaltıdan olmak üzere 43 ve 51. dakikalarda Neymar, 69. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Renato Sanches attı.
Konuk ekibin gollerini Wahbi Khazri (Dk. 58) ve Enzo Tchato (Dk. 90+2) kaydetti.
Bu sonuçla ikide iki yapan PSG, 6 puana ulaştı. Montpellier ise 3 puanda kaldı.
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