Ligue 1'de Fenerbahçe'nin rakibi Rennes, mağlup oldu!
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grubunda yer alan Rennes, deplasmanda Lens'e 2-1 mağlup oldu.
Ligue 1'in 4. haftasında Franck Haise'nin ekibi Lens ile Bruno Genesio'nun yönetimindeki Rennes karşı karşıya geldi.
Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lens 2-1 kazanırken goller 66. dakikada Seko Fofana ve 70. dakikada Lois Openda'dan geldi. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakibi Rennes'in tek golü ise 90+1'de Gaetan Laborde'nin ayağından geldi.
Karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Rennes'de forma giyen milli kaleci Doğan Alemdar maça ilk 11'de başladı ve 90 dakikada sahada kaldı.
Bu sonuçla beraber Lens 10 puana yükselirken, Rennes 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Lens yine kendi evinde Lorient'i ağırlarken, Rennes de Brest'i konuk edecek.
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