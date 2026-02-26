PSG, Monaco'yu eledi: Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna çıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.02.2026 01:54:00
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda karşılaştığı Monaco'yu toplamda 5-4 mağlup ederek üst tura yükselen taraf oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Fransız ekipleri PSG ile Monaco karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan PSG, ikinci maçın 2-2 bitmesiyle turu geçti. PSG yoluna son 16 turunda devam edecek.

Monaco 45. dakikada Maghnes Akliouche'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Konuk ekip Monaco'da 55. ve 58. dakikalarda kart gören Mamadou Coulibaly oyun dışında kaldı.

TEZE'NİN GOLÜ YETMEDİ

PSG, 60. dakikada Marquinhos ve 66. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın golleriyle 2-1 öne geçti.

Maçı bırakmayan Monaco, 90. dakikada Jordan Teze ile durumu 2-2 yaptı ama başka gol bulamadı.

Son 16 turuna kalan PSG, Barcelona veya Chelsea'den biriyle eşleşecek.

