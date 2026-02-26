Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray Çağdaş Faktoring EuroLeague'de turu İstanbul'a bıraktı!

Galatasaray Çağdaş Faktoring EuroLeague'de turu İstanbul'a bıraktı!

26.02.2026 00:15:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Galatasaray Çağdaş Faktoring EuroLeague'de turu İstanbul'a bıraktı!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar EuroLeague yarı-final play-in ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Basket Landes'a 75-70 mağlup oldu.

FIBA Kadınlar EuroLeague yarı-final play-in ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Fransa'nın Basket Landes ekibine 75-70 yenildi.

Sarı-kırmızılılar, turun ilk mücadelesinde rakibini sahasında 81-72 mağlup etmişti.

Turda 3. karşılaşma, 3 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Salon: Espace Francois Mitterrand

Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Hrjove Cavar (Bosna Hersek)

Basket Landes: Droguet 5, Djekoundade 8, Musa 20, Massey 8, Lacan 11, Wojta 14, Pardon 5, Macquet, Ewodo 4, Bussiere

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 5, Oblak 6, Juhasz 19, Johannes 5, Kuier 11, Williams 6, Gökşen Fıtık 10, Ayşe Yamaner 4, Derin Erdoğan 2, Elif Bayram 2

1. Periyot: 22-23

Devre: 43-33

3. Periyot: 66-49

İlgili Konular: #galatasaray #euroleague women #Basket Landes

İlgili Haberler

CANLI YAYIN: Juventus 3-0 Galatasaray | CANLI ANLATIM: UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-off Turu
CANLI YAYIN: Juventus 3-0 Galatasaray | CANLI ANLATIM: UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-off Turu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında deplasmanda Juventus ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray Daikin CEV Kupası'nda yarı finalde!
Galatasaray Daikin CEV Kupası'nda yarı finalde! Galatasaray Daikin, CEV Kupası çeyrek finali ikinci maçında kendi evinde ağırladığı Paris Levallois'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdıran ekip oldu.
Juventus - Galatasaray maçı öncesi olay çıktı: İtalyan polisinden sert müdahale!
Juventus - Galatasaray maçı öncesi olay çıktı: İtalyan polisinden sert müdahale! İtalya'nın Torino kentinde oynanacak Juventus - Galatasaray maçı öncesinde İtalyan polisi, stadyum çevresindeki sarı-kırmızılı taraftarlara sert müdahalede bulundu