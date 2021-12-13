PSG, Monaco'yu 2-0 yendi
Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, Monaco'yu 2-0 yendi. PSG puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Monaco'yu 2-0 mağlup etti.
Ligue 1'in 18. haftasının son karşılaşmasında lider PSG, Monaco'yu ağırladı.
Karşılaşmanın golleri 12. dakikada penaltıdan ve 45. dakikada Kylian Mbappe'den geldi.
Mbappe, PSG formasıyla Ligue 1'de 100. golünü kaydetmiş oldu.
Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Monaco ise 26 puanla 8. sıraya geriledi.
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