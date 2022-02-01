Futbolcu Ivan Torres'in eşi Cristina Vita Aranda, konser alanında öldürüldü

01 Şubat 2022 Salı, 09:17

Paraguay Ligi ekiplerinden Olimpia Asuncion forması giyen Ivan Torres’in model eşi Cristina Vita Aranda, gittiği müzik festivalinde mafya çatışmasının ortasında kaldı ve başından vurularak hayatını kaybetti. Saldırıda Cristina Vita Aranda ile birlikte 1 kişi daha hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Paraguay polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İki mafya arasında çıkan kavganın sonucunda Jaumina Festivali alanında silahlar çekildi. Çıkan kanlı çatışmada mermilerden biri, 3 çocuk annesi Cristina Vita Aranda’nın başına isabet etti.

Hemen hastaneye kaldırılan Cristina Vita Aranda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda Cristina Vita Aranda ile birlikte 1 kişi daha hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Paraguay polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

IVAN TORRES KİMDİR

30 yaşındaki Ivan Torres, Futbol kariyerine Cerro Porteno’nun altyapısında başladı. Burada A takıma yükselen başarılı sol bek, daha sonra 2015 yılında bedelsiz olarak Olimpia Asuncion’ya transfer oldu.

Olimpia Asuncion’da gösterdiği performansın ardından 2016’da 150 bin avro karşılığında CA Colon’a kiralanan Ivan Torres, 2017 yılında Olimpia Asuncion’ya geri döndü ve hala aynı takımda forma giyiyor.

Ivan Torres ayrıca 2019 yılında Paraguay milli takımıyla ilk ve tek maçına çıktı.