Brighton, Deniz Undav'ı transfer etti!

Premier Lig ekibi Brighton, Türk asıllı Alman golcü Deniz Undav'ı renklerine bağladı. İngiliz kulübü, Deniz Undav'ın takımı Union SG'ye bu transfer için 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Deniz Undav'la 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Brighton, 25 yaşındaki golcü futbolcuyu sezon sonuna kadar Union SG'de kiralık olarak bıraktı. Deniz Undav, Brighton'a sezon bittiğinde katılacak.

Bu sezon Union SG formasıyla 27 resmi maça çıkan Deniz Undav, 32 gole doğrudan katkı (19 gol - 13 asist) sağladı ve Belçika Ligi'nde gol krallığı sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

A Milli Takım yetkililerinin yakın zamanda Deniz Undav'la bir görüşme yapacağı ve Alman vatandaşlığı da bulunan golcü futbolcunun milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanması için çaba sarf edeceği belirtiliyor.

Welcome to the club, Deniz. pic.twitter.com/r56R1T1uDP