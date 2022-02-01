Mısır-Fas maçında gergin anlar! Mostafa Mohamed ve Achraf Hakimi birbirine girdi

Olaylar sadece bununla da sınırlı değil. İki takım teknik direktörleri Carlos Queiroz ile Halilodzic de maç sonu çok gergindi. Teknik adamların da birbirleriyle sert bir şekilde tartıştıkları öğrenilirken, Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fouzi Lekjaa, kendisine tokat atan Mısır yedek kalecisinin özür talep etti. Mısırlı futbolcu olayların ardından Fouzi Lekjaa'dan özür diledi. Özürle yetinmeyen Fas Futbol Fedrasyonu Başkanı Fouzi Lekjaa olayı Disiplin Kurulu'na götürdü.