Mısır-Fas maçında gergin anlar! Mostafa Mohamed ve Achraf Hakimi birbirine girdi

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2022 Salı, 09:01
Mısır-Fas maçında gergin anlar! Mostafa Mohamed ve Achraf Hakimi birbirine girdi

Afrika Kupası'nda Mısır ile Fas arasında oynanan maçın ardından koridorlarda büyük olaylar çıktı. 

Mısır-Fas maçında gergin anlar! Mostafa Mohamed ve Achraf Hakimi birbirine girdi

Mısır'ın, Fas'ı 2-1 yenerek Afrika Kupası'nda yarı finale yükseldiği maçın ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyeti arasında olay çıktı. Federasyon başkanları da bu olaylara dahil oldu. 

Mısır-Fas maçında gergin anlar! Mostafa Mohamed ve Achraf Hakimi birbirine girdi

L'Equipe'in haberine göre, Mısır'ın yedek kalecisi Mahmoud Gad, Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fouzi Lekjaa'ya tokat attı. Bu olayın ardından tansiyon iyice yükseldi. Fas futbolcusu Hakimi, Fouzi Lekjaa'yı savunmak için araya girdi ve bir anda 5 kişinin arasına atladı. 

Mısır-Fas maçında gergin anlar! Mostafa Mohamed ve Achraf Hakimi birbirine girdi

Maça damga vuran anlardan birisi de 75. dakikada yaşananlar oldu. Galatasaray'ın oyuncusu Mostafa Mohamed, Fas'ın yıldızı ve PSG'de forma giyen Achraf Hakimi arasında gerginlik yaşandı.

Mısır-Fas maçında gergin anlar! Mostafa Mohamed ve Achraf Hakimi birbirine girdi

Mısırlı Ayman Ashraf ve Mostafa Mohamed, Achraf Hakimi'ye yaptığı sert faul sonrası oyuncunun şortu düştü. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Hakimi, Mostafa Mohamed'in üzerine yürüdü.

Mısır-Fas maçında gergin anlar! Mostafa Mohamed ve Achraf Hakimi birbirine girdi

Mostafa Mohamed ile Hakimi'nin birbirine girmesi iki takımın da gerilmesine sebep oldu. Sakinleşene oyuncular daha sonra ayrıldı. Hakem, Hakimi, Mostafa Mohamed ve Ayman Ashraf'a sarı kart gösterdi.

Mısır-Fas maçında gergin anlar! Mostafa Mohamed ve Achraf Hakimi birbirine girdi

Olaylar sadece bununla da sınırlı değil. İki takım teknik direktörleri Carlos Queiroz ile Halilodzic de maç sonu çok gergindi. Teknik adamların da birbirleriyle sert bir şekilde tartıştıkları öğrenilirken, Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fouzi Lekjaa, kendisine tokat atan Mısır yedek kalecisinin özür talep etti. Mısırlı futbolcu olayların ardından Fouzi Lekjaa'dan özür diledi. Özürle yetinmeyen Fas Futbol Fedrasyonu Başkanı Fouzi Lekjaa olayı Disiplin Kurulu'na götürdü. 


}

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler