PSG - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda sahasında Real Sociedad ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.
Luis Enrique yönetimindeki PSG, sahasında Imagol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.
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PSG - REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?
Park des Princes'de oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
PSG - REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son maçta deplasmanda Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kalmıştı.
Real Sociedad ise deplasmanda Inter ile 0-0 berabere kalmıştı.
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