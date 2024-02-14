PSG - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda sahasında Real Sociedad ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:43
PSG - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.

Luis Enrique yönetimindeki PSG, sahasında Imagol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.

Göz Atın
Girona kendi evinde kayıp: Liderlik yarışında Real Sociedad engeline takıldı!

Girona kendi evinde kayıp: Liderlik yarışında Real Sociedad engeline takıldı!
PSG Fransa Kupası'nda zorlanmadan tur atladı!

PSG Fransa Kupası'nda zorlanmadan tur atladı!

PSG - REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Park des Princes'de oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

PSG - REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son maçta deplasmanda Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kalmıştı.

Real Sociedad ise deplasmanda Inter ile 0-0 berabere kalmıştı.


psg haberleri real sociedad haberleri Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu haberleri

İlgili Haberler

PSG yıldızlarıyla güldü

PSG yıldızlarıyla güldü
PSG, evinde 3 golle tur atladı!

PSG, evinde 3 golle tur atladı!
Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'e yetmedi: PSG kendi evinde güldü!

Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'e yetmedi: PSG kendi evinde güldü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sinir küpü 4 burç: Bu burçlar öfkesine sahip çıkamıyor

Sinir küpü 4 burç: Bu burçlar öfkesine sahip çıkamıyor
Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!
Indiana Pacers serbest bırakmıştı: Furkan Korkmaz'a 3 Türk kulüpten kanca!

Indiana Pacers serbest bırakmıştı: Furkan Korkmaz'a 3 Türk kulüpten kanca!
Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!

Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!
Polonya'dan Ernest Muçi açıklaması: 'Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş'

Polonya'dan Ernest Muçi açıklaması: 'Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş'
Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!

Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!
A Milli Takım'da yeni yüz... EuroBasket aday kadrosu belli oldu!

A Milli Takım'da yeni yüz... EuroBasket aday kadrosu belli oldu!
Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!

Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!