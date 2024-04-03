PSG - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, Fransa Kupası yarı finalinde deplasmanda Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:10'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 11:59
PSG - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Fransa Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Julien Stéphan'ın ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek.

PSG - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:10'da başlayacak.

PSG - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Ruddy Buquet'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

PSG, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Nice'i 3-1 mağlup etmişti.

Rennes ise Le Puy deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


Bertuğ Yıldırım haberleri rennes haberleri psg haberleri Fransa Kupası haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye yanıt: 'Saldırılara cevap vermeliyiz'

Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye yanıt: 'Saldırılara cevap vermeliyiz'
Fenerbahçe, Galatasaray engelini geçerek adını finale yazdırdı

Fenerbahçe, Galatasaray engelini geçerek adını finale yazdırdı
Oylama yapıldı: İşte Fenerbahçe yönetimine verilen yetkiler

Oylama yapıldı: İşte Fenerbahçe yönetimine verilen yetkiler
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Müdür yardımcısı öğretmenin numarasını eskort sitesine yazdı

Müdür yardımcısı öğretmenin numarasını eskort sitesine yazdı
29 kişinin hayatını kaybettiği faciada görgü tanıkları konuştu: ‘Otoparktan sürünerek çıkabildik’

29 kişinin hayatını kaybettiği faciada görgü tanıkları konuştu: ‘Otoparktan sürünerek çıkabildik’
Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
Galatasaray'dan PFDK tepkisi: 'Vicdanınıza sığıyor mu?'

Galatasaray'dan PFDK tepkisi: 'Vicdanınıza sığıyor mu?'
Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü

Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü
Nurşen Yavaş kimdir? Nurşen Yavaş nereli, kaç yaşında? Nurşen Yavaş'ın kariyeri

Nurşen Yavaş kimdir? Nurşen Yavaş nereli, kaç yaşında? Nurşen Yavaş'ın kariyeri
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve toz taşınımı… 3 Nisan 2024 Çarşamba hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve toz taşınımı… 3 Nisan 2024 Çarşamba hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?