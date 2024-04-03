PSG - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, Fransa Kupası yarı finalinde deplasmanda Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:10'da başlayacak.
Fransa Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Julien Stéphan'ın ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek.
PSG - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:10'da başlayacak.
PSG - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Ruddy Buquet'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Nice'i 3-1 mağlup etmişti.
Rennes ise Le Puy deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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