Oylama yapıldı: İşte Fenerbahçe yönetimine verilen yetkiler

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Genel Kurul'da yapılan oylama sonucu yönetim kuruluna verilen yetkiler belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 22:00
Oylama yapıldı: İşte Fenerbahçe yönetimine verilen yetkiler
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Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Fenerbahçe'de aşağıdaki maddeler için mevcut yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verildi.

1. Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak

2. Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak

3. Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek

4. Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak


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