PSG'den Lille karşısında farklı galibiyet!

Fransa Ligue 1'in 24. hafta maçında PSG, sahasında Lille'i 4-1 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

PSG'den Lille karşısında farklı galibiyet!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.03.2025 - 09:52

Fransa Ligue 1'in 24. hafta maçında PSG, Lile'i konuk etti.

Pars des Princes Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Bradley Barcola, 22. dakikada Marquinhos, 28. dakikada Ousmane Dembele ve 37. dakikada ise Desire Doue kaydetti.

Lille'in tek golünü ise 80. dakikada Jonathan David attı.

PSG, bu galibiyetin ardından puanını 62 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü. Lille, 41 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında PSG, Rennes deplasmanına gidecek. Lille, Montpellier'i konuk edecek.


Etiketler: #psg #lille #Fransa Ligue 1

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