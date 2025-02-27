Gonçalo Ramos şov yaptı: PSG 7 golle yarı finale çıktı!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 12:12

Güncelleme: 27.02.2025 - 12:12

Fransa Kupası çeyrek final maçında PSG, deplasmanda Stade Briochin ile karşılaştı.

Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 7-0 kazandı.

RAMOS'TAN HAT-TRICK

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Joao Neves, 36, 49 (P) ile 59. dakikalarda Gonçalo Ramos, 55. dakikada Desire Doue, 66. dakikada Senny Mayulu ve 85. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.

Bu sonuçla birlikte PSG, adını yarı finale yazdırdı. Stade Briochin ise turnuvaya veda etti.