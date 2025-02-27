Gonçalo Ramos şov yaptı: PSG 7 golle yarı finale çıktı!

Paris Sain-Germain, Fransa Kupası'nın çeyrek finalinde deplasmanda karşılaştığı Stade Briochin'i 7-0 mağlup ederek turnuvada yarı finale yükseldi.

Gonçalo Ramos şov yaptı: PSG 7 golle yarı finale çıktı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 12:12

Fransa Kupası çeyrek final maçında PSG, deplasmanda Stade Briochin ile karşılaştı. 

Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 7-0 kazandı.

RAMOS'TAN HAT-TRICK 

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Joao Neves, 36, 49 (P) ile 59. dakikalarda Gonçalo Ramos, 55. dakikada Desire Doue, 66. dakikada Senny Mayulu ve 85. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte PSG, adını yarı finale yazdırdı. Stade Briochin ise turnuvaya veda etti.


Etiketler: #paris saint-germain #Stade Briochin #Fransa Kupası

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