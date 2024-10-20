PSG, Strasbourg karşısında farklı galip!
Fransa Ligue 1 8. hafta maçında PSG, sahasında Strasbourg'u 4-2 mağlup etti.
Fransa Ligue 1 8. hafta maçında PSG, sahasında Strasbourg ile karşılaştı. Parc des Princes'te oynanan maçı PSG 4-2 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Senny Mayulu, 47. dakikada Marco Asensio, 66. dakikada Bradley Barcola ve 90. dakikada Kang-In Lee kaydetti. Strasbourg'un golleri 58. dakikada Sekou Mara, 90+2. dakikada Pape Diong'dan geldi.
Luis Enrique'nin öğrencileri ligde 6. galibiyetini aldı. Strasbourg ise üst üste ikinci kez puan kaybetti.
Bu sonuçla 20 puana yükselen PSG, liderliğini sürdürdü. Strasbourg ise 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında PSG, Marsilya deplasmanına gidecek. Strasbourg ise Nantes'i ağırlayacak.
Etiketler: #psg #Strasbourg #Fransa Ligue 1
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