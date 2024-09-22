PSG, ilk puan kaybını Reims karşısında yaşadı!

Fransa Ligi 5. hafta maçında Paris Saint-Germain, deplasmanda Reims ile 1-1 berabere kaldı.

PSG, ilk puan kaybını Reims karşısında yaşadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2024 - 00:05

Fransa Ligue 1, 5. hafta maçında Paris Saint-GermainReims ile karşı karşıya geldi. Auguste Delaune Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçta gol perdesi 9. dakikada Keito Nakamura ile açıldı. PSG 68. dakikada Ousmane Dembele ile bu gole karşılık verdi. Maçta daha fazla gol sesi çıkmazken maç beraberlikle sonuçlandı.

SEZONUN İLK PUAN KAYBINI YAŞADI

Bu sonuçla birlikte PSG, sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

Bu beraberlikle birlikte PSG, puanını 13'e Reims ise 8'e çıkardı.

Ligin bir sonraki maçında PSG, evinde Rennes ile karşılaşacak. Reims ise deplasmanda Angers ile karşılaşacak.


Etiketler: #psg #reims #Fransa Ligue 1

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