PSG, Barcola'nın yıldızlaştığı maçı rahat kazandı!
Fransa Ligue 1 6. hafta maçında PSG, sahasında Rennes'i 3-1 mağlup etti.
Fransa Ligue 1 6. hafta maçında PSG, sahasında Rennes ile karşılaştı. Parc des Princes'te oynanan maçı PSG 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 30 ve 68. dakikalarda Bradley Barcola, 58. dakikada Lee Kang-In kaydetti. Rennes'in tek golü 75. dakikada Kalimuendo'dan geldi.
Bu sezon PSG formasıyla 7 maça çıkan genç oyuncu Barcola, 6 gole ulaştı.
Bu sezon ligde 5. galibiyetini alan Luis Enrique'nin öğrencileri henüz mağlup olmadı. Fransız devi ilk ve tek puan kaybını 1-1'lik Reims deplasmanında aldı.
PSG bu sonucun ardından puanını 16'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Rennes ise 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında PSG, Nice'e konuk olacak. Rennes ise Monaco'yu ağırlayacak.
Etiketler: #psg #rennes #Fransa Ligue 1
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