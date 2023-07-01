PSG teknik direktörü Christophe Galtier gözaltına alındı
Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier, ırkçılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Paris Saint-Germain (PSG) Teknik Direktörü Christophe Galtier, ırkçılık suçlamasıyla gözaltına alındı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, hakkında "ırk veya dini aidiyete dayalı ayrımcılık" yaptığı şüphesiyle soruşturma açılan Galtier, Nice polisi tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındı.
MÜSLAMAN OYUNCULARDAN ŞİKAYETÇİ
Basına sızdırılan ancak doğru olup olmadığı henüz teyit edilemeyen elektronik postalarda, Galtier'in Nice'i çalıştırdığı dönemde "kadroda çok fazla siyahi ve Müslüman oyuncu bulunmasından" şikayetçi olduğu iddia edilmişti.
56 yaşındaki teknik adam ise, "ırkçı ve İslamofobik yorumlar yaptığı" yönündeki suçlamaları reddetmişti.
3 YIL HAPİS CEZASI İHTİMALİ
Nice Savcısı Xavier Bonhomme, Fransız teknik adamın 15 Aralık'ta hakim karşısına çıkacağını açıkladı. Galtier, suçlu bulunması halinde 3 yıl hapis ve 45 bin Euro para cezasına çarptırılabilir.
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