PSG üst üste 5. kez Ligue 1'de şampiyonluğa ulaştı

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında lider PSG ile ikinci sırada yer alan Lens karşı karşıya geldi.

Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan maçta gol perdesini açan isim 29. dakikada Kvaratskhelia oldu. PSG soyunma odasına bu golle önde girdi.

90+3. dakikada Mbaye farkı ikiye çıkardı ve PSG sahadan 2-0 galip ayrıldı. Puanını 76'ya yükselten Luis Enrique'nin öğrencileri, en yakın takipçisi Lens ile olan puan farkını 9'a çıkardı ve bitime 1 hafta kala şampiyon oldu.

ÜST ÜSTE 5. KEZ ŞAMPİYON

PSG, Ligue 1’de üst üste 5. kez şampiyonluğa ulaştı.

Mavi-kırmızılı ekip, toplamda ise 14. kez mutlu sona ulaştı.

Fransa futbolunun son 15 yılına damga vuran Paris ekibi, son 14 sezonda 12. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.