29.04.2026 23:44:00
Achraf Hakimi'den PSG'ye kötü haber!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Bayern Münih'i 5-4 mağlup eden Paris Saint-Germain'de Faslı oyuncu Achraf Hakimi'nin sağlık durumu belli oldu.

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in Faslı futbolcusu Achraf Hakimi, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bayern Münih maçında sağ uyluk adalesinden sakatlanan Hakimi'nin tedavisinin birkaç hafta süreceği belirtildi.

RÖVANŞ MAÇINDA YOK

Hakimi, PSG'nin 6 Mayıs Çarşamba günü Bayern Münih'e konuk olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında da görev yapamayacak.

PSG, son yılların en heyecanlı mücadelesine sahne olan yarı final ilk karşılaşmasında Bayern Münih'i 5-4 mağlup etmişti.

