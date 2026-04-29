Achraf Hakimi'den PSG'ye kötü haber!

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in Faslı futbolcusu Achraf Hakimi, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bayern Münih maçında sağ uyluk adalesinden sakatlanan Hakimi'nin tedavisinin birkaç hafta süreceği belirtildi.
RÖVANŞ MAÇINDA YOK
Hakimi, PSG'nin 6 Mayıs Çarşamba günü Bayern Münih'e konuk olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında da görev yapamayacak.
PSG, son yılların en heyecanlı mücadelesine sahne olan yarı final ilk karşılaşmasında Bayern Münih'i 5-4 mağlup etmişti.